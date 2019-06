© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ultime di mercato sul Sassuolo direttamente da La Gazzetta dello Sport. Gli emiliani - si legge - valutano il terzino Mykolenko della Dinamo Kiev che piace anche al Milan. Boateng, invece, a giorni farà sapere se intende restare in neroverde. Piace Simeone (Fiorentina) nell'operazione che dovrebbe portare Duncan in maglia viola. Continua l'asta con il Cagliari per Traore (Juventus).