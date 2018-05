Sassuolo, Acerbi: "Era l'Inter a giocarsi la Champions. Noi tranquilli"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Reduce dalla vittoria a San Siro sull'Inter, il capitano del Sassuolo Francesco Acerbi commenta a Sky Sport 24 il finale di stagione dei neroverdi: "Noi ovviamente abbiamo raggiunto la salvezza contro la Sampdoria, ma volevamo finire bene il nostro campionato, anche andando a San Siro per non fare la comparsa. Poi tutto quello che è stato detto in settimana ci ha riempito d'orgoglio, eravamo consapevoli che fosse una partita importante e abbiamo giocato di conseguenza. Era l'Inter che davanti a 70 mila doveva andare in Champions. Noi eravamo consapevoli che si stavano giocando una partita importante, ma tranquilli".

Sul futuro.

"Quest'anno abbiamo ottenuto una salvezza tirata, è successo un po' di tutto. Ora pensiamo a finire bene con la Roma e poi come ogni anno si tireranno le conclusioni, vedremo il da farsi".