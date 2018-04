Sassuolo, Acerbi: "La salvezza dipende solo da noi"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il difensore del Sassuolo ha presentato ai microfoni di Milan TV la sfida in casa dei rossoneri di Gattuso: "Dipende solo da noi la salvezza, immaginavamo questi risultati. Stiamo acquisendo mentalità, dobbiamo salvarci il prima possibile - riporta Milannews.it -. Milan? Mi aspetto un Milan che non molla mai, da quando è arrivato lui ha dato senso di appartenenza. Però siamo tranquilli, siamo consapevoli delle nostra forza, non dobbiamo mai abbassare la guardia".