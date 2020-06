Sassuolo, ag. Boga: "Napoli? Grande piazza. Belle le parole di Cristiano Giuntoli"

vedi letture

Daniel Boga, fratello procuratore del calciatore del Sassuolo Jeremie, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli in merito al futuro dell'attaccante neroverde: "Jeremie è molto contento di poter tornare in campo e giocare dopo due mesi e mezzo di stop. Vuole far bene con la sua squadra ed i compagni per raggiungere gli obiettivi stagionali con il Sassuolo. Sarà una bella e nuova sfida e sarà interessante guardare le gare che mancano da qui alla fine della stagione. Come ha vissuto questi mesi senza calcio durante l’emergenza Coronavirus? E’ stato a casa, con il padre. Ma si è allenato duramente cercando di impegnare il suo tempo proprio con molti esercizi. La presenza del papà è stata positiva e costruttiva. Se guarderà la finale di Coppa Italia? Certamente guarderà Napoli-Juventus. Per chi farà il tifo? Non so quale squadra supporterà perché sono entrambe formazioni di grande qualità. Guarderà e si godrà lo spettacolo. Le parole di elogio nei suoi confronti del Ds del Napoli Cristiano Giuntoli? Sono state molto belle, giunte da poi dal Direttore Sportivo di un grande club come il Napoli fanno molto piacere. Jeremie ha apprezzato i suoi complimenti, d'altronde è sempre bello quando le persone che lavorano nel calcio apprezzano e riconoscono il tuo talento".