Ospite di SassuoloNews.net, Giampiero Pocetta, procuratore di Gregoire Defrel, ha parlato così della situazione del proprio assistito in neroverde: "Grégoire ha fatto una scelta questa estate e tra le tante società interessate ha scelto il progetto del Sassuolo. Purtroppo l’infortunio, che per fortuna è alle spalle, ha condizionato il suo rendimento e la possibilità di esprimersi per quello che realmente è il suo valore. Nonostante concretamente ci siano state diverse società interessate a lui in questa sessione invernale di mercato ha scelto, d’accordo con la società, di rispedire al mittente qualsiasi offerta. Il rapporto col tecnico? La società e l’allenatore, con il quale ha un ottimo e reciproco rapporto di stima, ancora una volta hanno dimostrato grande fiducia in Grégoire, la stessa che il ragazzo una volta superati i suoi problemi alla caviglia ha intenzione di ripagare in questo girone di ritorno".