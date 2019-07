Sassuolo, ag. Lirola: "Non abbiamo parlato coi viola. Costa più di 15 mln"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Bruno Zandonadi, procuratore del terzino destro del Sassuolo Pol Lirola, obiettivo di mercato della Fiorentina, ha parlato così, in esclusiva a FirenzeViola.it, a proposito del futuro del suo assistito: "Non abbiamo ancora parlato con la Fiorentina di Pol. Il giocatore ha un contratto con il Sassuolo. Lui ha già fatto sapere di voler lasciare la squadra ma ancora non ci sono arrivate offerte. Se arrivasse un'offerta da parte dei viola saremo pronti ad ascoltarla. Un anno e mezzo fa è stato acquistato per una cifra intorno ai 7 milioni di euro, quindi è difficile che parta per meno di 12/15 milioni. Una soluzione possibile potrebbe essere un prestito oneroso con obbligo di riscatto".