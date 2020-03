Sassuolo ai tempi del Coronavirus: tour de force ma la classifica è ferma

Il Sassuolo torna finalmente a giocare! Forse...Il condizionale è d'obbligo visti gli ultimi eventi. I tifosi più scaramantici aspetteranno probabilmente domenica alle 14.59 per realizzare, per capire, se il Sassuolo sia tornato o meno in campo. Scherzi a parte, l'allarme Coronavirus ha portato i neroverdi a non disputare le ultime due sfide: rinviata la gara con l'Atalanta e rinviata la sfida con il Brescia. Si riparte domenica prossima, al Mapei Stadium, alle ore 15. Oggi è attesa l'ufficialità. Il calcio sembra essersi compattato dopo aver dato brutta mostra di sé. Un piccolo ritorno alla normalità anche se si giocherà nelle cattedrali deserte. Il calcio perde l'essenza ma bisogna pur ricominciare da qualcosa. Da dove ricomincia il Sassuolo?

La squadra di De Zerbi riparte dal ko immeritato contro il Parma e da una voglia di tornare in campo. Sembra passata un'eternità dall'ultimo pallone visto rotolare dalle parti del Mapei Stadium. I neroverdi scenderanno in campo domenica per sfidare il Brescia, in una sfida dal sapore molto particolare per mister De Zerbi, bresciano di nascita e di tifo, nato nel quartiere dello stadio, a Mompiano. Una gara particolare per tutti quanti perché segnerà il primo tentativo di ritorno alla normalità. Poi il Sassuolo sarà atteso da un vero e proprio tour de force e, ironia della sorte e del calendario, affronterà tre squadre lombarde e una veneta, consecutivamente, quattro squadre espressione delle due regioni che annoverano più contagi, insieme ormai all'Emilia Romagna.

Domenica, come detto, si riprende, con la gara contro il Brescia. Poi, come da calendario, l'Inter al Meazza, probabilmente domenica 15 alle ore 18 (oggi l'ufficialità). Stabilito il recupero con l'Atalanta, il 18 marzo al Gewiss Stadium di Bergamo alle ore 18.30 e infine domenica 22 il Verona al Mapei (ore 15). Il segnale positivo arriva dalla classifica: il Sassuolo ha due partite da recuperare e la distanza dalla quartultima è rimasta immutata, recita +7. Più difficile puntare in alto ma il Napoli è a quota 39. I neroverdi hanno due gare in meno. Anche in tempi duri, per tornare alla normalità, sognare non costa nulla.