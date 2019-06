Sassuolo alla ricerca del bomber e "dell'esSENSIale"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sassuolo grande protagonista di questo avvio di mercato che non ha ancora regalato grandi colpi (siamo solo agli inizi) ma ha regalato tanti colpi di scena. Roberto De Zerbi ha parlato nelle ultime ore e si è detto felice in egual misura in caso di permanenza o addio dei suoi big, d'altronde i neroverdi hanno una doppia missione: far bene ma anche fare da trampolino di lancio. "Saremmo tutti contenti se rimanesse, ma allo stesso tempo se non dovesse rimanere vorrebbe dire che un nostro giocatore va a migliorarsi in una grande squadra. Saremmo felici del percorso che sta facendo. Io non mi preoccupo quanto i giocatori forti vanno via, ma bisogna essere bravi a sostituirli con giocatore che abbiano la stessa prospettiva e o lo stesso potenziale" le parole di mister De Zerbi a Sky Sport in riferimento al possibile trasferimento di Sensi e Demiral, due dei giocatori più chiacchierati dell'ultimo periodo.

eSENSIale - Per Sensi è un vero e proprio derby con la manovra di disturbo dell'Inter che ha deciso di rispondere colpo su colpo al Milan che ha provato e sta provando a mettere i bastoni fra le ruote all'Inter per Nicolò Barella. Il centrocampista, come ho avuto modo di dire proprio su queste pagine una settimana fa, piace anche ai cugini nerazzurri ma il giocatore ha già scelto il Milan e attende le mosse della società rossonera. Il Milan deve aumentare l'offerta, deve accontentare il Sassuolo, club non abituato a cedere a cuor leggero i suoi migliori talenti, per vincere il derby con l'Inter. Il Sassuolo è stato chiaro: ok all'addio di Sensi ma solo al prezzo giusto.

Il bomber - Il Sassuolo prosegue la sua ricerca del bomber. I neroverdi nell'ultima stagione hanno cambiato molto, affidandosi prima a Kevin Prince Boateng, poi a Babacar, infine al falso nueve e poi al trequartista. "Il Sassuolo gioca bene senza centravanti ma ha bisogno del centravanti": il campionato 2018/2019 ha raccontato questa verità. I neroverdi sono alla ricerca di un nuovo bomber, di un attaccante da 15 gol a stagione che possa far fare il salto di qualità alla formazione allenata da mister De Zerbi e che permetta ai neroverdi di concretizzare le tante azioni da gol create grazie alla spumeggiante manovra offensiva. Lo scorso anno il Sassuolo non ha avuto un vero e proprio bomber (Berardi fermo a quota 8 gol) ma ha mandato in gol 19 calciatori diversi (record europeo). Nella prossima stagione i neroverdi proveranno a finalizzare le azioni puntando anche e soprattutto su un vero e proprio bomber. Ma non 'senza apparenti meriti sportivi'.