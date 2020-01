Sassuolo allergico al mercato invernale. Ma ci saranno delle eccezioni

Il Sassuolo si conferma da sempre allergico al calciomercato invernale. Eccezion fatta per la prima stagione in Serie A, ormai 7 anni addietro, dove fu compiuta una vera e propria rivoluzione con l'acquisto di tanti elementi esperti come ad esempio il portiere Pegolo o l'attaccante Floccari, il Sassuolo ha (quasi) sempre recitato un ruolo da 'comparsa' nella sessione invernale del calciomercato. Le richieste per i gioielli neroverdi non sono mai mancate e non sono mancate nemmeno quest'anno ma difficilmente il Sassuolo si è privato dei suoi migliori talenti. Due anni fa stava per cedere Matteo Politano al Napoli ma la mancata chiusura di una serie di incastri non ha fatto scattare l'effetto domino.

Lo scorso anno il Sassuolo si è concesso una deroga, lasciando andare Kevin Prince Boateng al Barcellona, permettendo al giocatore ghanese di coronare un sogno. Quest'anno potrebbe esserci una nuova eccezione: Alfred Duncan. Il giocatore, non è un mistero, ha chiesto di partire. "Io lo adoro, come calciatore e come ragazzo. E' qui da tanto tempo. La carriera è sua. Il proprietario è il Sassuolo e non è De Zerbi, io posso dare la mia opinione. I risultati si ottengono con i calciatori. Io ho un'idea ma deve essere corrisposta alla volontà del ragazzo, a cosa bisogna fare sul mercato, a tante cose" ha detto mister De Zerbi alcune settimane fa.

Alfred è un giocatore importante all'interno dello spogliatoio ma quest'anno, con il passaggio al 4-2-3-1, ha trovato meno spazio, complice l'esplosione di Manuel Locatelli che da novembre in avanti ha alzato i giri del motore, dimostrando di poter ambire al grande salto. Quel salto che riecheggia nella testa di Duncan che, dopo 4 anni e mezzo in neroverde, ha deciso di cambiare aria per provare una nuova esperienza. Pronto a raggiungere Lirola e Boateng, ma soprattutto Iachini, il ghanese è rimasto fuori dalla formazione titolare in 9 delle ultime 12 occasioni (le ultime 3 saltate per infortunio, in 3 gare non è nemmeno entrato dalla panchina). Eccola l'eccezione: il Sassuolo si sta privando di un elemento importantissimo, prezioso, ma negli ultimi mesi aveva già iniziato a farne meno, preparandosi, in un certo senso, alla dolorosa separazione. Con il suo addio, i neroverdi lanceranno l'assalto a Caprari, provando ad accontentare mister De Zerbi che, dopo aver festeggiato le 100 panchine in Serie A contro la Sampdoria, vuole festeggiare nuovi e importanti traguardi.