Sassuolo, anche il CSKA su Ferrari: offerta in arrivo dal club russo

© foto di Federico Gaetano

Sirene dalla Russia per Gian Marco Ferrari, difensore classe 1992 di proprietà del Sassuolo, lo scorso anno in prestito al Crotone. Molti indizi portano allo Spartak Mosca di Massimo Carrera, a caccia di un rinforzo per il reparto arretrato. Ma sulle tracce del difensore c’è anche il CSKA Mosca. Molto presto arriverà un’offerta da 12-13 milioni al Sassuolo, che verrà valutata attentamente. A riferirlo è Alfredo Pedullà, esperto di mercato di Sportitalia, attraverso il suo blog.