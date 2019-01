Sassuolo, ancora voci su Balotelli: c'è il pressing del Marsiglia

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Continuano le voci su Mario Balotelli al Sassuolo. Sull’attaccante in uscita dal Nizza è in pressing il Marsiglia, ma lui preferirebbe tornare in Serie A. Il club neroverde - scrive la Gazzetta di Modena - sta valutando la fattibilità dell’operazione ma, al momento, l’approdo di Supermario al club del patron Squinzi rimane difficile, non solo per i costi.