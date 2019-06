Sassuolo, Andreazzoli per la panchina: il tecnico ha rifiutato il Frosinone

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sono ore importanti per quel che riguarda la panchina del Sassuolo. Roberto De Zerbi piace infatti molto alla Roma e per questo motivo la dirigenza neroverde si sta già guardando intorno, in attesa di capire se il proprio tecnico andrà davvero nella Capitale.

Andreazzoli possibile - Per prendere il posto dello stesso De Zerbi il candidato numero uno sembra essere Aurelio Andreazzoli, che per poco non ha salvato l'Empoli nel campionato che si è appena concluso. Secondo quanto riportato da ViaEmiliaNews.com l'allenatore avrebbe rifiutato la destinazione Frosinone, almeno per il momento, in attesa di una chiamata da parte del Sassuolo.