© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Gian Piero Gasperini e Roberto De Zerbi hanno sciolto i propri dubbi per Sassuolo-Atalanta, in programma alle 20.45 al Mapei Stadium. Il tecnico neroverde non punisce Bourabia, autore dell'autogol incriminato contro il Parma, mentre ritorna Defrel dal primo minuto. Fuori, invece, Malinovskyi nell'Atalanta, ma è Sportiello la vera novità della formazione.

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Peluso; Duncan, Obiang, Bourabia; Berardi, Defrel, Boga.

Atalanta (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Djimsiti, Masiello; Hateboer, Pasalic, Freuler, Gosens; Gomez; Ilicic, Zapata.