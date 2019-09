Sassuolo-Atalanta, i voti ai tecnici: Gasperini surclassa De Zerbi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

C'è davvero poca storia in Sassuolo-Atalanta, se è vero che dopo 34 minuti la partita era già sullo 0-4, con almeno altre tre occasioni per rimpolpare il punteggio. Ennesima amara sconfitta per i neroverdi contro i bergamaschi, dopo il 2-6 della scorsa stagione, più l'1-3 del ritorno che ha dato l'accesso ai gironi di Champions League, proprio al Mapei.

ROBERTO DE ZERBI 4,5 - Lascia fuori Caputo, probabilmente per farlo rifiatare e per non dare punti di riferimento, ma fino allo 0-4 gli attaccanti neroverdi non la prendono mai. Mediana ferma, Bourabia fuori dal gioco, Toljan viene preso più volte in mezzo e bucato, Peluso non regge il confronto con Hateboer, Chiriches sbaglia i tocchi. Tanti problemi individuali che però raccontano di una inferiorità esagerata sia a livello di ritmo che sul piano tecnico. È già la seconda volta che il Sassuolo va sotto di quattro gol in un tempo dall'inizio del campionato.

GIAN PIERO GASPERINI 8 - Grande turnover, ben otto rispetto alla gara contro la Roma, fin qui la partita più bella e tattica del campionato. Dopo 34 minuti è già sullo 0-4 e si arrabbia con Pasalic che, invece di andare avanti, preferisce giocare all'indietro. Poi nel secondo tempo fa gestire le energie, lavorando il meno possibile su pressing e blindando, come può, la porta. Alla fine dà minuti ad Arana e Barrow, che potrebbe segnare il suo primo gol in campionato, ma viene fermato da Consigli.