Sassuolo avanti di rigore: Berardi batte Handanovic per l'1-0

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'Inter parte male a Reggio Emilia. Contropiede fulmineo del Sassuolo che trova il terminale in Di Francesco: Miranda lo trattiene - molto ingenuamente - e l'arbitro non può che concedere il rigore. Dal dischetto Berardi trova il lob su Handanovic che può solo sfiorare. Rigore battuto molto male ma comunque incisivo per l'1-0 del Sassuolo contro l'Inter.