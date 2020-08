Sassuolo, Ayhan in arrivo con l'aiuto di... Demiral: il turco della Juve convince il connazionale

vedi letture

Merih Demiral aiuta il Sassuolo. I neroverdi, infatti, sono pronti ad annunciare l'arrivo di Kaan Ayhan, difensore turco in arrivo dal Fortuna Dusseldorf. Anche grazie al centrale oggi alla Juventus: secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, infatti, i due, compagni agli ordini del ct Gunes, si sono sentiti spesso negli ultimi tempi. E Demiral avrebbe convinto il connazionale a scegliere la corte neroverde rispetto alle altre offerte arrivategli, tra cui anche quelle di Napoli e Roma, per aiutarlo nell'impatto con la Serie A in un ambiente che conosce bene e in cui si è trovato benissimo.