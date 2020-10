Sassuolo, Ayhan lascia il ritiro della Turchia per infortunio: salterà Russia e Serbia

Kaan Ayhan ha lasciato il ritiro della Turchia. Il giocatore del Sassuolo infatti ha accusato un problema fisico dopo la gara contro la Germania e non potrà essere a disposizione del tecnico per le prossime sfide di Nations League contro Russia e Serbia in programma domenica e mercoledì. Si attendono ulteriori esami per capire l'entità dell'infortunio.