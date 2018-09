Sassuolo, Babacar al 45': "Oggi in campo la BBB. Continuiamo così"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo quarantacinque minuti il Sassuolo è già avanti per quattro reti a uno sul Genoa. Questo il commento di Babacar ai microfoni di Sky Sport: "Il mister mi dice di tenere duro. All'inizio non è stato semplice reggere alle botte, la squadra mi sta aiutando e insieme a loro dovrò fare una grande stagione. Il tridente di oggi è la a BBB, Babacar, Berardi e Boateng. Ogni settimana il mister ci massacra, ma i risultati si vedono, non dobbiamo mollare e continuare così. Dobbiamo essere attenti e concentrati fino alla fine".