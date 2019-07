Il Corriere dello Sport fa il punto su Khouma El Babacar, punta in uscita dal Sassuolo. La SPAL non ha chiuso all'ipotesi, le riflessioni a riguardo sono in corso. L'offerta più sostanziosa e concreta al momento arriva dalla Spagna: si è fatto sentire con forza il Leganes: offerta da valutare. Dall'Inghilterra potrebbe tornare alla ribalta il Crystal Palace. Quello che è certo è che il Sassuolo non potrà liberarsene se non per una cifra di almeno sette milioni