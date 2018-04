Sassuolo, Babacar: "Ci sarebbe piaciuto vincere oggi"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L’attaccante del Sassuolo Khouma El Babacar ha parlato dopo la gara pareggiata per 2-2 contro il Benevento: “Ci sarebbe piaciuto vincere - riporta Tuttosassuolocalcio.com -, ma abbiamo trovato davanti un ottimo Benevento. Oggi mi sono arrabbiato per certe situazioni di gioco, volevo segnare e non ci sono riuscito. Questo è il sesto risultato utile consecutivo, muoviamo la classifica anche se ci sono stati dei pareggi in mezzo. Sappiamo quanto sarà dura salvarsi, le prossime due partite saranno importantissimo come tutte le altre che ci attendono”.