Sassuolo, Babacar: "Gara da dimenticare il più in fretta possibile"

© foto di Federico Gaetano

Autore della terza rete del Sassuolo nel ko odierno con la Samp, El Khouma Babacar ha parlato così a fine partita: "Il Sassuolo è uscito bastonato dalla sfida con la Sampdoria. Ci siamo fatti mettere nel mezzo, gli avversari sono stati bravi nel palleggio e ad approfittare di tutti i nostri errori. Questa partita va dimenticata il più in fretta possibile perché così non va bene. Non importa il mio gol, non possiamo fare questo genere di prestazioni. Abbiamo sbagliato incontro, quando torneremo in campo con il Bologna dovremo vincere per migliorare la nostra classifica". Lo riporta tuttosassuolocalcio.