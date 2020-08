Sassuolo, Babacar torna dopo l'avventura al Lecce. Ma non rientra nei piani del club

vedi letture

El Khouma Babacar torna al Sassuolo. Reduce dall'avventura al Lecce, l'attaccante classe '93 torna in Emilia visto che il riscatto obbligatorio da parte dei giallorossi era legato alla salvezza.

Babacar ha altri due anni di contratto col Sassuolo, ma non resterà. Non rientra nei piani del club e per lui è già iniziata la ricerca di una nuova squadra.