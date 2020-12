Sassuolo-Benevento 1-0. Al 45' decide il gol di Berardi su calcio di rigore

vedi letture

SASSUOLO-BENEVENTO 1-0

Marcatori: 8’ Berardi (R)

Vincere per portarsi almeno per una notte al secondo posto in solitaria in classifica alle spalle del Milan oppure vincere per mettere in cascina il quarto risultato utile consecutivo e portarsi ad un rassicurante +8 sulla zona retrocessione. Su questo bivio ha preso il via l’anticipo dell’11^ giornata di Serie A fra Sassuolo e Benevento al Mapei Stadium. Padroni di casa con il consueto “abito”: il 4-3-3 con Berardi sull’out destro, Lopez in cabina di regia e la coppia Marlon-Ferrari al centro della difesa. Sanniti che invece si presentano in Emilia con il 4-3-2-1 con Lapadula quale unico riferimento offensivo.

La gara inizia con un guizzo degli ospiti con Lapadula che manda fuori di un soffio dopo neanche tre giri d’orologio. All’8’ però è il Sassuolo a passare in vantaggio con Domenico Berardi che spiazza Montipò dagli undici metri dopo un fallo di mano solare di Tuia su crossa dalla sinistra di Lopez. Dopo il gol neroverde il Benevento non ha comunque smesso di tentare la via della rete. Fra i giocatori offensivi spicca fin da subito Caprari che almeno in un paio di occasioni impensierisce la retroguardia di casa. Al 35’ altra occasione dell’ex Sampdoria che si accentra dalla sinistra e poi calcia. Palla deviata in angolo da un difensore del Sassuolo. Sugli sviluppi del calcio piazzato Improta pizza di testa sul primo palo per Lapadula che da un metro e mezzo dalla linea di porta manda a lato di un soffio. Al 43’ Sassuolo pericoloso con Djuricic che su un’azione manovrata va alla conclusione con la retroguardia sannita che respinge. Su quest’azione si chiude il primo tempo.