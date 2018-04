Sassuolo-Benevento, formazioni ufficiali: Berardi in panchina, c'è Iemmello

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alle 15 il Sassuolo ospiterà il Benevento per uno scontro diretto per la salvezza. Iachini lascia Berardi in panchina e punta su Babacar, Rogerio e Politano mentre De Zerbi punta sull'ex Iemmello con Guilherme e Diabatè.

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

Sassuolo: Consigli, Dell'Orco, Acerbi, Peluso, Adjapong, Cassata, Magnanelli, Missiroli, Rogerio, Babacar, Politano.

Benevento: Puggioni, Sagna, Djimsiti, Tosca, Letizia, Cataldi, Sandro, Djuricic, Guilherme, Iemmello, Diabaté.