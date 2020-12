Sassuolo-Benevento, i convocati di Inzaghi: Iago Falque c'è, Viola non ce la fa

In vista della sfida di domani sera contro il Sassuolo, Filippo Inzaghi ritrova Iago Falque e Schiattarella ma non avrà a disposizione Viola che non recupera e andrà in tribuna. Ecco di seguito la lista completa dei convocati del Benevento:

Portieri: Montipò, Manfredini, Lucatelli

Difensori: Letizia, Tuia, Glik, Foulon, Pastina, Barba

Centrocampisti: Del Pinto, Basit, Tello, Dabo, Improta, Insigne, Schiattarella, Ionita, Masella, Hetemaj

Attaccanti: Lapadula, Caprari, Di Serio, Sau, Iago Falque