Sassuolo, Berardi a gennaio non si muove. Squinzi: "Vale più di 40 milioni"

© foto di Federico Gaetano

Dopo il 50° gol segnato contro il Frosinone, Domenico Berardi torna prepotentemente a essere un uomo mercato. Roma e Inter potrebbero tornare a pressare come in passato, ma il presidente del Sassuolo Giorgio Squinzi, ha le idee chiare, soprattutto in base al rinnovo dell'anno scorso firmato fino al 2022: "Vale 40 milioni, se non di più". Dunque per il mercato se ne riparlerà quanto meno a giugno, a gennaio resterà senza dubbio al Mapei Stadium. A riportarlo è Gazzetta.it.