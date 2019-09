© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Autore della tripletta che ha schiantato la Sampdoria nei primi 45 minuti, Domenico Berardi è intervenuto ai microfoni di Sky per un commento al primo tempo del Sassuolo: "Niente è facile. Sono rientrato con la voglia di fare bene, mi metto a disposizione del mister e della squadra cercando di dare sempre il massimo ad ogni partita. Sta andando bene e sono contento, devo ringraziare anche i compagni che mi aiutano molto. Non dobbiamo abbassare l'attenzione e continuare a giocare come stiamo facendo, e vedremo il risultato alla fine. Dobbiamo stare attenti anche se loro sono in inferiorità numerica".