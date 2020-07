Sassuolo, Berardi: "Boga fa cose incredibili. Voglio l'Europeo, convincerò Mancini"

Domenico Berardi, attaccante del Sassuolo, nella sua intervista a Sportweek, ha parlato anche di Boga e delle sue scelte del passato: "Jeremie è il più forte con cui abbia mai giocato, fa cose che non ho visto fare a nessuno. Forse dopo i miei primi due anni di A, se tornassi indietro, farei scelte diverse. L'Europeo è un obiettivo per me, farò di tutto per convincere Mancini".