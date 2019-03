© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Domenico Berardi, attaccante del Sassuolo, dopo il pari al Mapei Stadium col Napoli è intervenuto al microfono di Sky Sport: "Sono contento per aver fatto gol, prendiamoci questo risultato e pensiamo già alla prossima. Stiamo lavorando tanto in settimana, stiamo migliorando anche sotto porta. Continueremo a lavorare anche nel corso di queste settimane per fare più gol. Boga? E' fortissimo nell'uno contro uno. Oggi ha fatto una grande partita, come tutta la squadra. Dispiace per il risultato, ma va bene così. Obiettivi? E' la salvezza, una volta raggiunta poi magari possiamo toglierci qualche sfizio".