Sassuolo, Berardi: "Dobbiamo essere cattivi su ogni pallone"

Domenico Berardi è intervenuto prima di Sassuolo-Milan. Ecco le sue parole ai microfoni di Sky Sport: "Non mi aspettavo questo inizio. Stiamo facendo delle ottime partite. Il Milan è una grande squadra, noi ci teniamo a fare bene. Ma per poter portare a casa punti dobbiamo mettere in campo tutto quello che abbiamo, dobbiamo avere cuore e anima. Per vincere dobbiamo lottare su ogni pallone".