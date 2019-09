© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Spazio all’avvio boom di Gaetano Berardi del Sassuolo nelle pagine del Corriere dello Sport che vede un futuro azzurro per l’attaccante classe ‘94. L’esterno neroverde infatti ha già segnato cinque reti in due gare di campionato e dimostrato di aver ritrovato quella verve che sembrava avesse smarrito nella scorsa stagione tanto da costringere diverse agenzie di scommesse ad abbassare oltre il 50% la quota che lo vorrebbe capocannoniere di Serie A.

Italia nel mirino - Le prestazioni di Berardi inoltre lo spingono verso la maglia azzurra, magari già in vista delle sfide di ottobre contro Grecia e Liechtenstein valide per la qualificazione a Euro 2020. Una candidatura rafforzata anche dal periodo non brillantissimo di Chiesa e Bernardeschi sia col club sia nelle ultime uscite in azzurro.