© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dopo l'1-1 arrivato contro il Napoli, l'attaccante del Sassuolo Domenico Berardi è intervenuto ai microfoni de La Domenica Sportiva: "Ci tenevo a far gol oggi e venivo da un periodo di astinenza ma gli attaccanti cerchiamo di far gol in ogni gara. Sono contento della prestazione della squadra anche se meritavamo qualcosa in più".