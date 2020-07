Sassuolo, Berardi non si sbilancia sul suo futuro: "Vedremo a fine campionato..."

"Ho fatto un'ottima prestazione ma non solo io, tutta la squadra. Abbiamo fornito una prestazione fantastica contro una squadra che lotta salvezza e ci tenevamo a fare bene perché noi vogliamo arrivare ottavi". A parlare è Domenico Berardi, attaccante del Sassuolo che ha rilasciato una intervista ai microfoni di 'Sky' dopo il 5-0 rifilato al Genoa.

E' l'anno della tua definitiva maturità?

"Mi sento bene sia fisicamente che mentalmente. Facciamo un gioco che mette in risalto le mie qualità. E poi mi trovo benissimo con tutti, questa squadra ha un grandissimo valore e sono orgoglioso di questo".

Ventuno gol di Caputo, anche grazie ai tuoi assist.

"Si, ci vorrà un regalo minimo... Sono contento per lui, una grandissima persone e un grandissimo lavoratore".

E' rimasto De Zerbi, anche voi big restate qui per fare una grande cosa il prossimo anno?

"Il mister resterà qui un altro anno. Gli altri non lo so, per quanto mi riguarda vedremo a fine campionato".