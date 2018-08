Sassuolo, Berardi saluta Missiroli: "Speravo di continuare insieme"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'attaccante del Sassuolo, Domenico Berardi, ha salutato tramite i profili sociali Simone MIssiroli, ceduto alla SPAL."Penso che non ci siano parole per descrivere questo momento. Speravo davvero di poter continuare questo cammino assieme. Non so come ringraziarti per tutto il sostegno e l’affetto che mi hai dato in questi anni. Posso solo dire che questi 6 anni passati insieme sono stati fantastici e pieni di grandi soddisfazioni. Sei stato un grande amico sia in campo che fuori. Non posso che augurarti il meglio e farti un in bocca al lupo per la tua nuova esperienza".