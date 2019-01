© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Presente e futuro: il Sassuolo sta già lavorando al dopo Kevin-Prince Boateng, diretto in prestito con diritto di riscatto a 8 milioni al Barcellona. Intanto, spiegano i colleghi di Sky Sport, la società neroverde ha bloccato la cessione in prestito di Gianluca Scamacca, rientrato dal prestito al PEC Zwolle in Olanda.