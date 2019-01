© foto di Federico Gaetano

Clamoroso Kevin Prince Boateng: l'affare, svelato dai colleghi di Sky Sport, è a un passo. Il calciatore è a un passo dal Barcellona e, spiega Gazzetta.it, proprio in queste ore l’a.d. degli emiliani, Giovanni Carnevali, è in partenza per la Spagna dove definirà l’operazione sulla base di un prestito con diritto di riscatto.