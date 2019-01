© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Kevin-Prince Boateng al Barcellona è l'affare di giornata. Il centrocampista offensivo del Sassuolo, riferisce Sky, è atteso in giornata in Spagna per formalizzare il trasferimento. Emergono anche dettagli e cifre relativi all'affare: prestito oneroso con diritto di riscatto a 8 milioni di euro.