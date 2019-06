Sassuolo, Boateng al bivio: dentro o fuori entro la prossima settimana

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dentro o fuori del Sassuolo per Kevin Prince Boateng. L'attaccante ghanese, rientrato in neroverde dopo i sei mesi in prestito al Barcellona è chiamato ad una scelta in merito al suo futuro. Secondo quanto riportato da Il Resto del Carlino, infatti, l'ad del Sassuolo Andrea Carnevali ha chiesto all'ex Milan una decisione entro la prossima settimana. Andare o rimanere? A Boateng l'ultima parola.