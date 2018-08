Sassuolo, Boateng: "Contento per la vittoria, io falso nueve"

Kevin-Prince Boateng, attaccante del Sassuolo, ha commentato così la vittoria per 1-0 contro l’Inter ai microfoni di Dazn: “Sono contento di essere tornato, ho fatto una bella partita. Abbiamo sofferto contro una squadra forte, ma volevamo divertirci. Faccio i complimenti anche ai miei compagni. Falso nueve? Mi piace molto questo ruolo, l’ho fatto anche in Spagna. Obiettivi? Non lo so, vogliamo migliorare quanto fatto lo scorso anno. La società ha investito tanto per divertirci anche contro le grandi”.