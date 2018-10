Sassuolo, Boateng: "De Zerbi in estate mi chiamava 8 volte al giorno"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Intervista rilasciata ai taccuini di 'SportWeek' da Kevin-Prince Boateng, centrocampista del Sassuolo: "Il Milan - ha detto - è stato per me crescita, esperienza e rock 'n roll. Ibrahimovic mi ha insegnato il significato della parola 'professionismo' e a tirare in porta, ma il più forte con cui ho giocato è stato Ronaldinho".

Sulla decisione di proseguire la sua carriera al Sassuolo: "Avendoci giocato contro quando ero al Milan ricordo che la squadra ha sempre praticato un buon calcio. Ho ancora nella memoria un gol di Duncan con una botta al volo su calcio d'angolo. E poi, non potevo dire di no: De Zerbi mi chiamava otto volte al giorno".