Sassuolo, Boateng: "Giocare a San Siro sarà ancora più emozionante"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Intervenuto in mixed zone dopo la sconfitta contro il Milan, Kevin-Prince Boateng ha dichiarato: "Prima della partita era strano, non è facile giocare contro la squadra del tuo cuore. Quando è iniziata la partita però ho pensato solo a vincere perché è quello che devo fare. L’affetto dei tifosi del Milan? Abbiamo un rapporto particolare, sono importanti per me e per la mia carriera. Non vedo l’ora di giocare a San Siro perché sarà ancora più emozionante ma ora sono arrabbiato perché abbiamo perso, ma dico grazie ai tifosi - sottolinea Milannews.it -. Risultato pesante? Si un po’ si, siamo stati in partita, soprattutto nel primo tempo ma poi il Milan ha giocato una partita perfetta aspettando i nostri sbagli, andando in contropiede, davanti hanno grande qualità. Gattuso allenatore? Non sono riuscito ad incontrarlo, non l’ho visto. Il Milan? Ho visto un Milan che ha vinto e doveva vincere, ha fatto bene. Sassuolo? Una partita come oggi non ci abbatte, siamo forti, abbiamo fatto tante cose positive e ce le portiamo dietro. Un risultato così ci può stare, fa crescere i giovani. Non mi sento un leader. Castillejo? Ha fatto bene da attaccante, è veloce e ha un buon tiro. Milan in Champions? Non lo so".