Sassuolo, Boateng: "Non sono qui per salvarmi: puntiamo in alto"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Kevin Prince Boateng, nuovo centrocampista del Sassuolo, ha parlato dell'avventura in neroverde alla Gazzetta dello Sport: "A 31 anni mi sento benissimo e riesco ad aiutare la squadra anche se significa correre di più. Non sento più la stessa pressione di prima. Quando perdo mi arrabbio ancora ma adesso riesco a capire il come e il perché della sconfitta. So di aver sbagliato da giovane perché non ero serio e non avevo gente giusta intorno. Guardando indietro sento che sarei potuto arrivare più in alto, nonostante la mia buona carriera. De Zerbi? E' un genio per come vede il calcio. Mi sta insegnando a trovare la posizione giusta. Gli obiettivi? Non sono qui per la salvezza. Il progetto Sassuolo va oltre. Il nostro target è quello delle prime tre partite. Puntiamo in alto, dove forse nessuno ci vede. La Juve? Affrontarla è sempre speciale, poi se ti giochi il primo posto è il massimo. Bisogna essere perfetti per fare punti e sperare che loro non lo siano".