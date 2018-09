Sassuolo, Boateng: "Siamo un grande gruppo, merito di De Zerbi"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Sassuolo supera in casa il Genoa con un pirotecnico 5-3 e sale a sette punti in classifica. Kevin-Prince Boateng ha analizzato la gara ai microfoni di Sky Sport: "Non so bene cosa abbiamo fatto, abbiamo lavorato duro e ci siamo divertiti. Dopo il quarto gol sembrava tutto facile, è normale con questa squadra giovane, devono ancora imparare. Abbiamo preso tre punti in casa, è positivo perché abbiamo giocato bene. La BBB (Boateng, Berardi e Babacar, ndr)? Abbiamo fatto un gran lavoro nel primo tempo nonostante i primi quindici minuti. Siamo un grande gruppo, i ragazzi che vanno in panchina non si arrabbiano, questo è merito del mister che tiene tutti uniti. La squadra ha giocato bene, ci sono due o tre cose che dobbiamo aggiustare. Grande partita e grande vittoria, adesso possiamo riposare. La rovesciata? Queste cose le faccio ancora ogni tanto, Babacar è un grande attaccante e ha segnato. Adesso ci riposiamo, poi penseremo alla gara con la Juve".