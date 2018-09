© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Intervistato dalla Bild, Kevin-Prince Boateng ha parlato dei motivi che lo hanno spinto a tornare in Italia dopo diversi anni trascorsi tra Spagna e Germania: "Perché sono tornato in Italia? Qui c’è la pasta. Una pasta molto, molto buona. Recentemente sono andato in un ristorante ed era talmente buona che sono perfino entrato in cucina per abbracciare la cuoca. Un cibo così buono non è normale. Ma bisogna stare attenti a non ingrassare. E poi rispetto a Francoforte qui ho l’autostrada per Milano dove vive la mia famiglia. Nelle ultime 3-4 stagioni mi sto impegnando di più. Prima non ero bravo per quel che riguarda la disciplina. Bisogna essere professionisti sempre, anche fuori dal campo. Alla mia carriera per adesso do un bel 7. A volte mi sono avvicinato all’8, ma altre sono andato anche sotto al 5".