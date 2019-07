© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Si profila un ritorno in Germania per Kevin-Prince Boateng. Dopo l'esperienza in prestito al Barcellona e il rientro al Sassuolo - riporta Sportmediaset - il centrocampista ex Milan è infatti corteggiato nuovamente dell'Eintracht Francoforte, club da cui i neroverdi l'avevano prelevato nel 2018.