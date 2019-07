Sassuolo, Boateng verso l'addio: sta trattando con il Besiktas

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Kevin Prince Boateng non tornerà al Sassuolo. A dichiararlo è stato oggi l'amministratore delegato dei neroverdi Carnevali. Il giocatore, che ha passato la seconda parte della stagione in prestito al Barcellona, sta trattando con il Besiktas, che gli starebbe proponendo un contratto importante per le prossime stagioni. A riportarlo è Sky Sport.