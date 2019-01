© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Jeremie Boga, attaccante del Sassuolo, ha parlato quest'oggi in conferenza stampa. Queste alcune battute riportate da sassuolocalcio.com: "L'idea di venire a Sassuolo è arrivata all'inizio dell'estate quando mio fratello, che è il mio manager, mi disse che il Sassuolo aveva contattato il Chelsea per un prestito o una cessione, ne abbiamo discusso e ho deciso per il trasferimento. Ho parlato con il mister e lo staff e ho firmato. Avevo già sentito parlare del Sassuolo ma non lo conoscevo molto bene, avevo anche già sentito parlare dell'allenatore e di alcuni giocatori. Qui ovviamente è molto diverso rispetto al Chelsea, che è uno dei club più importanti del mondo, ma mi piace, siamo tutti uniti, è come una grande famiglia. Tutti i miei compagni mi hanno accolto molto bene anche se all'inizio non parlavo italiano, ho iniziato a relazionarmi prima con quelli che parlavano inglese o francese ma ora sto imparando la lingua e va molto meglio. Boateng al Barcellona? Sicuramente non ci aspettavamo che accadesse, ma penso che per lui sia la realizzazione di un sogno, qualcosa che ha sempre voluto e sono davvero felice per lui, gli auguro buona fortuna".