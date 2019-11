© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Jeremie Boga, uno degli uomini più in forma del Sassuolo, ha parlato delle prossime sfide in casa neroverde. Queste le sue parole, riprese dall'edizione modenese del Resto del Carlino: "Dopo la pausa affronteremo partite molto difficili da giocare, ma per le quali ci stiamo preparando. Nazionale? Devo far bene con il Sassuolo per sperare in una chiamata. Dobbiamo andare in campo per vincere".