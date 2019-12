© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ospite di Foot Mercato, portale francese, Jeremie Boga, esterno offensivo del Sassuolo, ha parlato anche del suo futuro viste le tante sirene di mercato che hanno iniziato a farsi sentire a conseguenza del buon rendimento in questa stagione: "E' troppo presto per parlare di un addio al Sassuolo. Prima di tutto devo fare una buona stagione con il mio club, segnando molto e aiutando con gli assist i miei compagni. Solo dopo potrò pensare di andare in un club più importante. Il Chelsea un rimpianto? E' un peccato non essere riuscito ad impormi lì, ma non ho rimpianti. Ogni cosa ha bisogno dei suoi tempi. Se però continuerò a fare bene, lavorando duramente, magari un giorno potrei tornare ai Blues".