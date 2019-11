Sassuolo, Boga: "De Zerbi mi dà fiducia. Douglas Costa mi ha colpito"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"De Zerbi mi dà fiducia. Mi dice di giocare il mio calcio, ma di tirare di più. Mi fa divertire. E mi ha insegnato la fase difensiva". Così Jeremie Boga, attaccante del Sassuolo, sulle pagine de La Gazzetta dello Sport. "Cosa manca al Sassuolo? Dobbiamo avere più cattiveria quando perdiamo palla".

Lei dove vuole arrivare? "Non mi pongo limiti. Vorrei diventare un giocatore importante. Volevo diventare calciatore, vedevo mio fratello. Ma ho capito che il talento non basta, se non lavori non arrivi".

E in A chi l'ha colpita? "Douglas Costa e Castrovilli. E il nostro Berardi, molto forte".